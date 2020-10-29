Ушел из жизни первый художник-керамист Якутии

Ушел из жизни первый в истории Якутии художник-керамист, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), член Союза художников России Николай Николаевич ШАРАПОВ. Об этом сообщила в соцсети его внучка, владелица портала «Кэрэ Куо», титулованная красавица Туйаара АЛААС.

— Быраһаай, Эһээ.

Дьэ, уоскуйдун.

21.03.1928-22.10.2020, — написала Туйаара.

Николаю Николаевичу было 92 года. Два года назад, к 90-летию мастера в НХМ была развернута его последняя персональная выставка «Туой, мин сурэхпэр туой!».

СПРАВКА

Шарапов Николай Николаевич — художник-керамист, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), член СХ России с 2005 года. Родился 21 марта 1928 года в I – ом Хомустахском наслеге Намского улуса, местность Кыhыл үлэhит, позже — колхоз «Калинин». В 1959 – 1961 гг. после окончания Якутского художественного училища, работал учителем в Сунтарской школе. В 1967 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). По окончании назначен старшим художником Сувенирного цеха Якутгорпромкомбината, только созданного по указу Министерства местной промышленности СССР.

В 1960-е годы коллектив якутских художников пополнился выпускником Шараповым Николаем, ставшим первым в истории художественной жизни Якутии профессиональным керамистом. В 1969 году с Якутгорпромкомбината была отделена и основана сувенирная фабрика «Сардаана». В эти годы Николай Шарапов создал и ввел в керамике особый якутский стиль. Николай Шарапов ездил в творческие командировки на фарфоровые заводы, где мастер создал множество уникальных изделий из фарфора, фаянса, майолики, шамота – декоративные вазы, скульптуры, чайные сервизы, утварь для кумыса и молочной продукции. Вся коллекция мастера экспонируется в Тойбохойском краеведческом музее Сунтарского улуса.

На экспозиции «Туой, мин сyрэхпэр туой!» было представлено творчество художника, начиная с 1960-х годов. Это скульптуры малой формы из фаянса — «Рыболов», «Мать севера», «Оленевод», «Бой оленей», «Подсвечник-лось», «Олени», «Белый медведь», «Морж», «Песец», «Куропатки» и другие. В 1970-80-е годы изготовлены различные керамические изделия: разнообразные ритуальные сосуды – чороны; настенные украшения – сова, птица, олени и многочисленные фарфоровые чайные и кофейные сервизы и др.

Учитывая специфику и возможности материала, Николай Шарапов сумел создать эстетически завершенные композиции, в формах которых читаются символы и орнаменты традиционного якутского искусства.