Ушел из жизни патриарх национальных видов спорта Якутии

Не думал, не гадал, что мое увлечение созданием «Энциклопедии спорта Якутии» заставит меня в этом году стать печальным хроникером ухода из жизни моих старших друзей и ровесников, а то и более молодых товарищей.

Вот и сегодня пришла печальная весть… Не стало моего старшего друга, наставника и коллеги по составлению историографии якутского спорта и физкультуры, патриарха национальных видов спорта Якутии, профессора и народного академика Валерия Пантелеймоновича КОЧНЕВА.

С ним я познакомился 20 лет назад, когда только пришел в спортивную журналистику. Он приходил в редакцию газеты «Спортивная Якутия» сам и приносил написанные убористым ровным почерком статьи об истории физкультуры и спорта в нашей республике, очерки об известных личностях спортивной сферы.

Более близко мы с ним стали общаться с тех пор, как я начал работать в Республиканском центре национальных видов спорта. По роду своей научной, общественной и педагогической деятельности Валерий Пантелеймонович неразрывно был связан с «Модуном», был нашим флагманом, знаменем, лицом якутского этноспорта. Начиная с 2009 года, мы с ним выпустили несколько книг, еще были планы издания его автобиографии.

Валерий Пантелеймонович был очень доброжелательным, коммуникабельным, любил хорошую шутку, в минуты отдыха во время работы нередко рассказывал веселый случай или анекдот. При этом до недавнего времени он был невероятно трудолюбивым, у него постоянно возникали планы насчет обновления своего детища – Музея истории физкультуры и спорта, при содействии своего ученика и соратника, директора РЦНВС Иннокентия ГРИГОРЬЕВА были открыты Педагогическая мастерская В.П. Кочнева, должна была быть создана народная Академия его имени. Пантелеймонович круглый год ходил на работу в ИФКиС СВФУ пешком, по дороге домой на обед заходил к нам в «Модун», потом из дому бежал в «Эллэй Боотур», в свой музей. Летом ездил на машине, так как к его повседневному маршруту прибавлялась еще дача.

После того, как в 2019 году ушла из жизни его любимая Клара Павловна, Валерий Пантелеймонович здорово сдал. Серьезным потрясением для него стало увольнение с любимой работы, которого он не ждал. Ведь с университетом, с кафедрой национальных видов спорта у него связаны были более 60 лет жизни, в этом он видел смысл собственного существования. Но он продолжал работать в своем любимом музее, строил планы его улучшения. Но наступила эта злосчастная пандемия. Свое 90-летие 6 марта нынешнего года он встретил в изоляции, в Капитоновском доме престарелых… И вот сегодня его не стало… Мне очень обидно и горестно, что за полтора года я так и не смог с ним встретиться… Прощай, Валерий Пантелеймонович, спи спокойно, дорогой друг…

Родился 6 марта 1931 года в с.Егольжа Нюрбинского района Якутской АССР.

Окончил Тулагино-Кильдямскую школу (1945), Якутскую фельдшерско-акушерскую школу (ЯФАШ, ныне медицинский колледж, 1949), Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры им.И.В.Сталина в г.Москве (1954). Работал преподавателем отделения физического воспитания Якутского педагогического училища, одновременно был тренером-почасовиком по легкой атлетике в Якутском педагогическом институте. Был избран (1956) на должность ассистента кафедры физического воспитания, где проработал 45 лет. С 2001 г. заведует кафедрой национальных видов спорта и народных игр Института физической культуры и спорта ЯГУ.

Ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, академик Международной Академии наук педагогического образования и академии Северного форума. В 1995 г. в возрасте 64 лет защитил кандидатскую, а в 1998 г. – докторскую диссертацию во Всероссийском научно-исследовательском институте физической культуры (г.Москва).

Один из известных ученых и практиков Российской Федерации в области изучения, возрождения и практической реализации народных видов спорта как коренных народов Якутии, так и других народов России. Своими многолетними научными исследованиями вносит неоценимый вклад в историю, теорию и практику этнопедагогики физического воспитания коренных народов Республики Саха, создал целую антологию физкультурного движения и народных видов спорта Республики Саха (Якутия).

Его научные труды, учебники, методические пособия широко используются преподавателями физкультуры, тренерами, профессорско-преподавательским составом, студентами институтов физической культуры России. Монографии «История физкультурного движения в Якутии» (1998), «Якутские прыжки» – учебник (1997), «Физическая культура и спорт в Якутии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» – в соавторстве (2000) получили гриф Дальневосточной академии физической культуры и в 2003 г. допущены в качестве учебных пособий для студентов и преподавателей физкультурных вузов по специальности 022300 – Физическая культура и спорт.

Первый специалист с высшим физкультурным образованием и тренер по легкой атлетике в нашей республике. Более ста его воспитанников-легкоатлетов становились членами сборной команды республики, защищали честь республики на зональных и российских соревнованиях. 35 его воспитанников защитили кандидатские и 4 – докторские диссертации. Более 30 из них работают в различных институтах и на факультетах университета. Среди них – Е.Е.Петров, К.Г.Башарин, И.И.Колодезников, Ю.И.Трофимцев, И.И.Суздалов и др.

Как тренер по якутским национальным прыжкам он подготовил 53 мастера спорта Якутской АССР и России по национальным видам спорта. Сборная команда республики 6 раз становилась чемпионом в командном зачете на чемпионатах России.

В.П.Кочневым издано 36 научных, учебно-методических пособий, монографий, иллюстрированных альбомов, опубликовано около 100 научных статей в сборниках научно-практических конференций. Он выступал с докладами на международных, всесоюзных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях в г.г.Москве, Ленинграде, Ереване, Липецке, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Красноярске, Абакане, Кызыле, Улан-Удэ, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Якутске.

Большая часть его научной и методической работы посвящена национальным видам спорта и народным играм коренных народов Якутии. В 1955 г. в соавторстве с Н.Н.Тарским были составлены и изданы «Правила соревнований по национальным видам спорта», в 1957 г. – разрядные нормативы, начиная с юношеского до мастера спорта Якутской АССР, в 1970 г. – классификационные нормативы РСФСР по национальным видам спорта.

Инициатор создания в 1992 г. Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Республики Саха (Якутия) «Сахаада-спорт». В 2000 г. при его активном участии разработана Концепция развития национальных видов спорта и народных игр Республики Саха (Якутия) в первой четверти XXI века. В 2005 г. открыт Центр национальных видов спорта при спорткомплексе «Модун», названный именем легендарного героя якутского народа Василия Манчаары.

Им собран большой фактический материал о развитии физической культуры и спорта в республике, на основе которого в 1996 г. был открыт Музей физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия). Свыше двух тысяч экспонатов музея рассказывают о поэтапном развитии физической культуры и спорта в республике.

Кочнева В.П. знают в республике, России и странах СНГ как одного из высококвалифицированных организаторов и спортивных судей крупных республиканских, российских, всесоюзных, международных соревнований.

Заслуженный работник физической культуры РФ и Якутской АССР, лауреат Государственной премии PC(Я) им.Д.П.Коркина в области физической культуры, заслуженный тренер Якутской АССР, отличник физической культуры СССР и PC(Я), Кавалер ордена «Полярная звезда». Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Отличник народного образования РСФСР, награжден знаками отличия PC(Я) «370 лет – Якутия с Россией», «Гражданская доблесть», «Учитель учителей PC(Я)». За большие заслуги в развитии национальных видов спорта решением Правления Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России в 2005 г. награжден орденом III степени «За заслуги в развитии национальных видов спорта».

По итогам конкурса НМС ЯГУ «Качество учебного процесса» в 2005 г. по гуманитарному направлению В.П. Кочневу присвоили звание «Лучший профессор».

Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Награжден юбилейными медалями СССР и РФ. Почетный гражданин Нюрбинского улуса.

Ушел из жизни 31 октября 2021 г.