Ушел из жизни олекминский журналист, поэт Пётр Бернов

Сегодня ушел из жизни известный олекминский журналист, поэт Пётр Петрович Бернов.

П.П. Бернов – известный в республике журналист, поэт, Почетный гражданин Олекминского района. В историю газет «Колхозник» — «Знамя Октября» — «Олекма» им вписана своя, особая страница.

Он пришел в редакцию «районки» юным пареньком и задержался здесь на долгих полвека, пройдя путь от корреспондента до главного редактора. Профессия журналиста стала для него делом всей жизни, его призванием. Не зря он признается в стихотворении «Родная газета», что «интереснее работы на белом свете просто нет».

Любимая работа и любимая жена Вера Михайловна, его муза, помогли в полной мере раскрыться поэтическому дару П.П. Бернова. Поэт воспевает в своих стихах родную природу, признается в любви к женщине, к Родине, более поздние произведения наполнены философским звучанием, раздумьями о том, «чего я стою на Земле».

Стихи Петра Петровича удивительно песенные, они легко запоминаются и хорошо ложатся на музыку. Более 60-ти из них, обретя песенную форму, «ушли» в народ и живут своей жизнью.

Еще одно детище П.П. Бернова — литературно-творческое объединение «Чароит», которое он создал более 30 лет назад при районной газете «Знамя Октября». Под крылом редакции объединились творческие люди района, здесь они читали свои стихи, общались. Петр Петрович учил их работать над словом, вел вперед. Многие из его «крестников» нашли свое место в поэзии. А руководство ЛТО он передал в надежные руки поэтессы Татьяны Емельяновой.

За годы работы в газете П.П. Бернов объездил весь район, побывал во всех селах Олекминского района. На какие только темы не писал Петр Петрович, но лучше всего ему удавались очерки о людях – в этом жанре он непревзойденный мастер. Петром Петровичем создана целая портретная галерея наших земляков. Все эти статьи в разные годы были опубликованы в газете под рубрикой «Твои люди, Олекма!» и рассказывают о судьбах простых работяг и начальников, участников войны и тружеников тыла, работников культуры и образования, долгожителях земли олекминской. Очерки о людях, различные жизненные истории надолго остаются в памяти читателей, а газетные вырезки бережно хранятся в семейных архивах олекминчан.

Светлая память об Петре Петровиче сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашей республики, района.