Ушел из жизни один из первооткрывателей Чаяндинского месторождения

Коллектив АО «Сахатранснефтегаз» выражает глубокое искреннее соболезнование родным и близким в связи с кончиной известного геолога

СИТНИКОВА

Вячеслава Стефановича

доктора геолого-минералогических наук, академика РАЕН, профессора Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова, заслуженного геолога РС (Я) и РФ, одного из первооткрывателей уникального Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Вячеслав Ситников известный в кругу российских геологов человек. В далеком 1956 году поступил во Львовский нефтяной техникум и посвятил всю свою жизнь геологической отрасли. В Якутии начинал свою работу в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского улуса. Внес огромный вклад в освоение недр республики. При его непосредственном участии были открыты крупнейшие месторождения республики, которые сейчас разрабатываются российскими компаниями лидерами отрасли — «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Роснефть». Прошел путь от помощника бурильщика до главного геолога, работал заместителем председателя Госкомгеологии РС(Я). Являлся членом Общественного совета при Госкомгеологии РС(Я), затем при Минпромгеологии РС(Я), даже успел поработать на телевидении в 70-е годы, где вел передачу «На вахте – якутские разведчики газа». После ухода с госслужбы посвятил себя научной работе в Институте проблем нефти и газа СО РАН и обучению азам профессии студентам геологоразведочного факультета СВФУ им. М.К. Аммосова. Вячеслав Ситников был профессионалом в своем деле, не раз говорил, что не прогадал с выбором профессии. Романтик по жизни, ведь в геологию идут идейные и одержимые любовью к природе люди.

Светлая память о Вячеславе Ситникове навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его и работал с ним. Это невосполнимая утрата для всех нас.