Ушел из жизни Михаил Заморщиков

На 61-м году жизни скоропостижно скончался глава семейства, заботливый сын, друг, наставник Михаил Иннокентьевич Заморщиков.

Михаил Иннокентьевич родился 28 августа 1958 года в I Мальжагарском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР в семье служащего. Начал свою трудовую деятельность с рабочих специальностей, а после окончания Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности «Правоведение» работал в ФК САПИ, в органах государственной власти: в Верховном Совете ЯАССР, на руководящих должностях в Министерстве юстиции Республики Саха (Якутия), Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), Управлении Федеральной регистрационной службы по Республике Саха (Якутия), Администрации Президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

За свой добросовестный труд, безупречную государственную гражданскую службу, значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) был высоко оценен руководством республики, имел почётное звание «Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия)».

За высокую работоспособность, настойчивость в достижении поставленных целей, умение сплотить коллектив, гуманность Михаил Иннокентьевич пользовался заслуженным авторитетом, уважением у сотрудников, коллег.

На работе Михаила Иннокентьевича ценили за деловые качества, интеллигентность, умение добиваться поставленных целей, знания и опыт, а дома — за доброту, искренность, заботу. Добрая память о нем навсегда останется в сердцах коллег, которым посчастливилось поработать бок о бок с достойным человеком.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) выражает глубокие соболезнования супруге Михаила Иннокентьевича, родным и близким. Скорбим вместе с вами.