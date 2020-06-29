29.06.2020
22:01
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Некролог

Ушел из жизни мэтр якутской эстрады

Сегодня, 29 июня ушел из жизни Юрий Егорович ПЛАТОНОВ, мэтр якутской эстрады, народный артист Якутии, профессор кафедры фольклора и национальной культуры СФВУ, почетный гражданин Мегино-Кангаласского и Усть-Майского улусов. Об этом SakhaLife сообщил Владимир ИНДИГИРСКИЙ, известный музыковед.

18 июня Юрию Егоровичу исполнилось 79 лет. Последнее время он серьезно болел, но до последнего оставался бойцом, артистом, преподавателем.  

Творчество Юрия Платонова навсегда вошло в культуру и искусство Якутии.

Фото: Из архива SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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