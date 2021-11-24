Ушел из жизни известный якутский оппозиционер
23 ноября ушел из жизни правозащитник Николай СЕДАЛИЩЕВ, известный правозащитник и оппозиционер. В информационное пространство новость об этом пошла от Эрнста БЕРЕЗКИНА, оппозиционного политика.
Он всегда находился в центре политической жизни республики, активно участвовал в общественной организации ОО «Сомо5о куус (Объединенные силы) РС(Я).
Ушёл из жизни Седалищев Николай Иннокентьевич. Он был прямой как стрела, чистый как лёд. Давно, я сказал в одном из интервью, что человеком, заслужившим своей жизнью высшей награды республики — ордена «Полярная звезда» является Седалищев Н.И.
Это не просто признание личных качеств своего соратника, это реальная оценка жизненного пути настоящего правозащитника. Его стойкости и прямолинейности нам всем не хватает. В жизни, в которой изворотливость, предательство, двуличность, беспринципность стали нормой, Николай Иннокентьевич оказался изгоем.
Может быть история нашей республики оставит в будущем имена только плавающего на поверхности д…а, но я до конца своей жизни буду чтить память Седалищева Николай Иннокентьевича. Это все, что мы можем сделать сейчас ради него, ради его памяти.
Березкин Э.Б.
23 ноября 2021 г».
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