Ушел из жизни известный якутский оппозиционер

23 ноября ушел из жизни правозащитник Николай СЕДАЛИЩЕВ, известный правозащитник и оппозиционер. В информационное пространство новость об этом пошла от Эрнста БЕРЕЗКИНА, оппозиционного политика.

Ушёл из жизни Седалищев Николай Иннокентьевич. Он был прямой как стрела, чистый как лёд. Давно, я сказал в одном из интервью, что человеком, заслужившим своей жизнью высшей награды республики — ордена «Полярная звезда» является Седалищев Н.И.

Это не просто признание личных качеств своего соратника, это реальная оценка жизненного пути настоящего правозащитника. Его стойкости и прямолинейности нам всем не хватает. В жизни, в которой изворотливость, предательство, двуличность, беспринципность стали нормой, Николай Иннокентьевич оказался изгоем.

Может быть история нашей республики оставит в будущем имена только плавающего на поверхности д…а, но я до конца своей жизни буду чтить память Седалищева Николай Иннокентьевича. Это все, что мы можем сделать сейчас ради него, ради его памяти.