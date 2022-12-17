Ушел из жизни известный якутский музыкант

СКОРБИМ! 16 декабря, не стало биться сердце известного хормейстера Якутии, заслуженного работника образования РС(Я), отличника народного просвещения, отличника Всероссийского хорового общества, Учителя учителей, настоящего педагога от Бога – Владимира Семёновича Жиркова. Большой творческий потенциал Владимира Семёновича, вкладывавший в подготовку квалифицированных музыкальных педагогов, специалистов, любителей музыки в развитие музыкальной культуры республики, не знал границ. Жизненный и педагогический опыт Владимира Жиркова, его плодотворный труд организатора, автора и составителя учебных рекомендаций и сборников, обработки песен якутских мелодистов – навсегда будут являться ярким примером беспримерного служения своему народу. Панихида состоится 18 декабря в траурном зале в 12.00. по адресу: Дежнёва 39/3.

Фото: из архива автора. Источник: Владимир ИНДИГИРСКИЙ

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