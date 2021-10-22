22.10.2021
11:42
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Некролог

Ушел из жизни известный якутский эколог

Накануне ушел из жизни Николай Афанасьевич Черёмкин, замечательный человек, эколог, ветеран охраны природы, ветеран труда, почетный работник охраны природы Республики Саха (Якутия),общественный деятель.

Он — один из немногих, который получил звание «Заслуженный эколог Российской Федерации», обладатель двух медалей «Охрана вод России».

Непреклонный защитник водных ресурсов хорошо известен среди экологов и общественности Якутии. Он запомнился своей принципиальностью, конструктивной критикой и активной общественной работой. Одной статьей Николай Афанасьевич даже предотвратил планировавшееся строительство химического завода на берегу реки Лена в Мегино-Кангаласском районе. В этой статье написал про страшную катастрофу в городе Бхопал в Индии в 1970 году.

Жизненный путь Николая Черёмкина – настоящий пример для молодых якутских экологов и всех тех, кто стремится сохранить уникальную природу Якутии.

Он работал в Ленском бассейновом (территориальном) управлении по регулированию использования и охране вод Минводхоза РСФСР с сентября 1975 года, сначала старшим госинспектором по охране вод, потом начальником отдела государственного водного кадастра. В связи с реорганизацией Управления впоследствии работал начальником отдела в Ленском бассейновом водохозяйственном объединении, Управлении водных ресурсов Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).

Как инспектор добивался внедрения оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на объектах золотодобычи, прекращения ими сброса неочищенных сточных вод в водные объекты. Занимался вопросами практической гидрологии, рассматривал такие крупные проекты, как подготовка ложа водохранилища при строительстве Вилюйской ГЭС-11, сброс Амгинской воды в бассейн р. Суола, влияние водовода Лена – Туора-Кюель на водность Заречных районов, строительство Адычанской ГЭС, строительство Верхнеленского транспортного гидроузла, влияние сброса из накопителя на руч. Тымтайдаах  высокоминерализованных вод в бассейн р. Вилюй и др.

При его непосредственном участии постановлением Правительства Якутии от 1994 года было введено на территории республики с 1 января 1995 года платное водопользование.

Коллеги отмечают, что он при рассмотрении проектов всегда отстаивал свою точку зрения.

Николай Афанасьевич тридцать лет боролся за чистоту водных ресурсов в нашей республике. Защищал чистую воду от загрязнения промышленными предприятиями, транспортом и другими хозяйствами. Он не только учёный-эколог, но и очень талантливо писал, активно выступал в СМИ с многочисленными статьями по вопросам охраны окружающей среды.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его родственников, друзей, коллег и всех, кто с ним был знаком. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Афанасьевича…», – отмечают сотрудники Ленского бассейнового водного управления.

Фото: Пресс-служба Ленского БВУ
Источник: Пресс-служба Ленского БВУ
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