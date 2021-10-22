Ушел из жизни известный якутский эколог

Накануне ушел из жизни Николай Афанасьевич Черёмкин, замечательный человек, эколог, ветеран охраны природы, ветеран труда, почетный работник охраны природы Республики Саха (Якутия),общественный деятель.

Он — один из немногих, который получил звание «Заслуженный эколог Российской Федерации», обладатель двух медалей «Охрана вод России».

Непреклонный защитник водных ресурсов хорошо известен среди экологов и общественности Якутии. Он запомнился своей принципиальностью, конструктивной критикой и активной общественной работой. Одной статьей Николай Афанасьевич даже предотвратил планировавшееся строительство химического завода на берегу реки Лена в Мегино-Кангаласском районе. В этой статье написал про страшную катастрофу в городе Бхопал в Индии в 1970 году.

Жизненный путь Николая Черёмкина – настоящий пример для молодых якутских экологов и всех тех, кто стремится сохранить уникальную природу Якутии.

Он работал в Ленском бассейновом (территориальном) управлении по регулированию использования и охране вод Минводхоза РСФСР с сентября 1975 года, сначала старшим госинспектором по охране вод, потом начальником отдела государственного водного кадастра. В связи с реорганизацией Управления впоследствии работал начальником отдела в Ленском бассейновом водохозяйственном объединении, Управлении водных ресурсов Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).

Как инспектор добивался внедрения оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на объектах золотодобычи, прекращения ими сброса неочищенных сточных вод в водные объекты. Занимался вопросами практической гидрологии, рассматривал такие крупные проекты, как подготовка ложа водохранилища при строительстве Вилюйской ГЭС-11, сброс Амгинской воды в бассейн р. Суола, влияние водовода Лена – Туора-Кюель на водность Заречных районов, строительство Адычанской ГЭС, строительство Верхнеленского транспортного гидроузла, влияние сброса из накопителя на руч. Тымтайдаах высокоминерализованных вод в бассейн р. Вилюй и др.

При его непосредственном участии постановлением Правительства Якутии от 1994 года было введено на территории республики с 1 января 1995 года платное водопользование.

Коллеги отмечают, что он при рассмотрении проектов всегда отстаивал свою точку зрения.

Николай Афанасьевич тридцать лет боролся за чистоту водных ресурсов в нашей республике. Защищал чистую воду от загрязнения промышленными предприятиями, транспортом и другими хозяйствами. Он не только учёный-эколог, но и очень талантливо писал, активно выступал в СМИ с многочисленными статьями по вопросам охраны окружающей среды.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его родственников, друзей, коллег и всех, кто с ним был знаком. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Афанасьевича…», – отмечают сотрудники Ленского бассейнового водного управления.