Ушел из жизни известный якутский артист

Сегодня не стало Заслуженного артиста Якутии, бывшего генерального директора «Сахафильма» СИВЦЕВА Степана Николаевича-Доллу, об этом сообщила в фейсбук Майя ЕРМОЛАЕВА.

https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=2019266078239762&id=100004691680837&_rdc=1&_rdr

Сегодня не стало активного члена нашего землячества Сивцева Степана Николаевича-Доллу. Степан Н..заслуженный артист РС (Я), почетный кинематографист России, лауреат премии им. П.А. Ойунского, почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса.Родился 26 июня 1950 года в наслеге Доллу Мегино-Кангаласского улуса. Окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина при Малом театре Союза ССР (1974), Университет марксизма-ленинизма в г. Якутке (1991), Дальневосточную Академию государственной службы (2002), обучался на курсах руководящих кадров и специалистов кинофикации и киновидеопроката в г. Санкт-Петербурге (2001).Трудовую деятельность начал в 1974 г. артистом Нюрбинского передвижного театра. С 1976 по 1994 годы – артист Саха Академического театра имени П.А. Ойунского. Всего на сцене С. Сивцевым сыграно более 60 ролей. С 1994 по 1998 годы – директор Государственного цирка Республики Саха (Якутия). С 1998 по 2015 годы — генеральный директор ГУ ГНК «Сахафильм».Под руководством С.Н. Сивцева сняты полнометражные художественные фильмы, десятки художеств. Мои соболезнования родным и близким…

Биография

Сивцев Степан Николаевич-Доллу — Заслуженный артист РС (Я), почетный кинематографист России, лауреат премии им. П.А. Ойунского, почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса.

Родился 26 июня 1950 года в наслеге Доллу Мегино-Кангаласского улуса. Окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина при Малом театре Союза ССР (1974), Университет марксизма-ленинизма в г. Якутке (1991), Дальневосточную Академию государственной службы (2002), обучался на курсах руководящих кадров и специалистов кинофикации и киновидеопроката в г. Санкт-Петербурге (2001).

Трудовую деятельность начал в 1974 г. артистом Нюрбинского передвижного театра. С 1976 по 1994 годы – артист Саха Академического театра имени П.А. Ойунского. Всего на сцене С. Сивцевым сыграно более 60 ролей. С 1994 по 1998 годы – директор Государственного цирка Республики Саха (Якутия). С 1998 по 2015 годы — генеральный директор ГУ ГНК «Сахафильм».

Под руководством С.Н. Сивцева сняты полнометражные художественные фильмы, десятки художественных короткометражных фильмов, фильмов-экранизаций классиков якутской литературы. По его киносценариям сняты фильмы: «Якутск. Колыбельная» (2000), о народном писателе Николае Якутском «Его имя на века» (2001), о великом тренере «Коркин ыллыгынан» (1998).

Сивцев С.Н. – кандидат искусствоведения в области кино, в 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становление кинематографа Якутии». Автор сборника рассказов, книг, статей в периодической печати.

Член Союза театральных деятелей России (1978), Союза журналистов РФ, Союза писателей РС (Я).

Награжден медалью «100 лет профсоюзам России», знаком отличия «370 лет Якутия с Россией», Грамотой Президента РС (Я), Почетными грамотами Якутского обкома КПСС, обкома ВЛКСМ, Совмина ЯАССР, Министерства культуры ЯАССР, ЯОСПС, Российского профсоюза работников культуры.

Указом Президента Республики Саха (Якутия) №2389 от 16 ноября 2005 года Сивцеву Степану Николаевичу, в составе авторского коллектива, присуждена Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени П.А. Ойунского за 2005 год за создание художественного фильма «Журавли над Ильменем», показывающего героическое участие воинов-якутян в сражениях на озере Ильмень и посвященного 60-летию Великой Победы над фашистской Германией.