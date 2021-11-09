Ушел из жизни известный врач Владимир Булчукей

Сегодня, 9 ноября в родной Тыве на 85-м году жизни перестало биться сердце известного якутского врача Владимира Ивановича БУЛЧУКЕЙ. Он ушел после тяжелой и продолжительной болезни.

Владимир Иванович долгие годы работал лор-врачом в Якутии, был настоящим профессионалом. Переехал в Тыву несколько лет назад, когда значительно ухудшилось здоровье.

Был ветераном Тывинской национальной общины Якутии, в жизни которой принимал деятельное участие.

Память о Владимире Ивановиче, настоящем профессионале и прекрасном человеке, будет жить в сердцах его благодарных пациентов, родных и знакомых.