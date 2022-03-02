Ушел из жизни известный ученый Якутии…

С глубоким прискорбием сообщаем о кончине на 82-м году жизни после продолжительной болезни известного ученого Республики Саха (Якутия), кандидата физико-математических наук, доцента, доцента кафедры «Методика преподавания физики» Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова Тимофея Васильевича НАЗАРОВА.

Тимофей Васильевич-заслуженный учитель Республики Саха (Якутия), Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетный ветеран СВФУ, отличник высшего образования СССР, отличник профессионального образования РС(Я), меценат, учредитель именной стипендии имени В.В.Назарова лучшему выпускнику МОУ «Хаптагайская СОШ», Председатель Совета землячества Хаптагайского наслега Мегино-Кангаласского района в г.Якутске, Почетный гражданин Хаптагайского наслега Мегино-Кангаласского района. Почетный старейшина Республики Саха (Якутия).

Тимофей Васильевич Назаров родился 7 октября 1940 года в Хаптагайском наслеге Мегино-Кангаласского района ЯАССР. Окончил Майинскую среднюю школу с серебряной медалью в 1956 году. Поступил в 1956 году в Якутский государственный университет на физико-математический факультет. И с тех пор его жизнь неразрывно была связана с родным университетом. После окончания ЯГУ в 1961 году и до 01 сентября 2021 года он проработал в родном университете-более 60 лет он передавал молодому поколению будущих инженеров, технической интеллигенции свои богатые знания, умения и опыт.

Тимофей Васильевич был не только прекрасным лектором и прирожденным педагогом, но и являлся талантливым организатором. В разные годы Т.В. Назаров работал заместителем декана ФМФ ЯГУ по научной и учебной работе, заведовал кафедрой общей физики ЯГУ. С 1980 по 1986 год работал ответственным секретарем приемной комиссии ЯГУ и Многие годы возглавлял Центральную приемную комиссию по набору в ВУЗы центра страны и Сибири, был ответственным секретарем приемной комиссии ЯГУ.

Все годы он вел большую общественную нагрузку, в разные годы был заместителем председателя профсоюзного комитета ЯГУ, членом комиссии Народного контроля. Благодаря его организаторским способностям многие коллеги по университету были обеспечены достойным жильем, оперативно решались социально-бытовые проблемы преподавателей и сотрудников ЯГУ. В последние годы он проводил работу по наставничеству молодым преподавателям и студентам.

Назаров Т.В. пользовался заслуженным авторитетом и уважением в кругу студентов и преподавателей Северо-Восточного федерального университета, являлся членом Совета наставников СВФУ. Им проводилась большая воспитательная работа среди студентов и молодых преподавателей по пропаганде здорового образа жизни, повышению культуры поведения.

Его активная жизненная позиция, неравнодушие к делу повышения качества физического образования Республики Саха (Якутия), значительный вклад в подготовку специалистов для нужд страны и республики получили большое общественное признание на государственном уровне. За многолетний добросовестный труд на благо родного университета награжден почетным знаком Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова «За долголетнюю добросовестную работу» (3 июля 2006 г.), «Почетный ветеран СВФУ» (2013 г.).

В 1975 г. принимал активное участие в работе Всесоюзного семинара комсомольских активистов, в составе делегации якутян – победителей соцсоревнования сфотографирован у Знамени Победы в честь 30-летия Великой Победы.

Т.В. Назаров является одним из ведущих методистов Республики Саха (Якутия), в течение ряда лет был председателем методического совета ФФ ЯГУ, членом методического совета ЯГУ, членом научно-методического Совета ФТИ СВФУ.

Он является автором пионерной методики системно-структурированного обучения физическим знаниям. На основе теории развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, теории последовательного формирования умственных действий (ПФУД) П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, функциональных систем П.К. Анохина Тимофей Васильевич создал уникальную модель физических знаний, которая в корне меняет существовавшие до этого подходы в обучении физике, и внедрил ее в практику своей деятельности на факультете, школах республики. Им проводилась большая работа по руководству научными исследованиями студентов, которые внедряют пионерные педагогические технологии в образовательный процесс в школах республики.

На основе содержательного обобщения и системного подхода учащиеся самосовершенствуются путем овладения общими способами действий. При этом осуществляется эффективное управление мыслительной деятельностью учащихся, формируются неформальные, осознанные, прочные и качественные знания. Повышается интерес к технике и технологиям, к творчеству, философскому восприятию мира на основе познания фундаментальных законов природы и материи с привлечением мотивов традиционного народного эпоса – Олонхо.

Внедрение прогрессивных технологий обучения школьников Республики Саха (Якутия) физике является основным фактором успешной подготовки будущей якутской творческой интеллигенции, технических и инженерных кадров.

Т.В. Назаров автор свыше 65 научных трудов. В 1995 г. издано учебное пособие «Избранные вопросы физики» объемом 5,5 п.л. В 2001 г. издано учебное пособие «Физика: системно-структурный подход» объемом 9,75 п.л. под редакцией академика РАН В.П. Ларионова в г. Москве. В 2021 г. В городе Новосибирске издан учебник Тимофея Васильевича «Моделирование физический знаний».

Участник Всероссийских научно-методических семинаров, российских и международных научно-практических конференций.

Является победителем конкурсов ЯГУ на лучшую проблемную лекцию и лучшее учебное пособие. В 2004-2005 учебном году его лекция признана лучшей при проведении экспертизы качества учебного процесса. В течение многих лет руководил научным кружком студентов ФТИ СВФУ «Системный подход в обучении физике».

В течение ряда лет преподавал физику в Республиканской физико-математической школе, успешно руководил научной работой учащихся в МОБУ НПСОШ №2 ГО «Город Якутск» в движении школьников «Шаг в будущее».

За 60 лет научно-педагогической деятельности им подготовлено большое количество высококвалифицированных специалистов – физиков. Среди его учеников кандидаты наук К.Ф. Попов, К.С. Герасимов, А.С. Кузьмин и другие, организаторы народного образования, директора школ республики П.К. Черепанов, Н.В. Назаров, обладатель «Белого пеликана», Лучший учитель Республики Саха (Якутия) 2001 г. С.А. Харитонов, лучший учитель России 2015 года, учитель физики и информатики Кыллахской школы Олекминского района Иннокентий Малгаров, глава Усть-Янского района РС (Я) С.Н. Слепцов, и многие другие талантливые учителя и инженеры.

Светлая память о талантливом ученом, педагоге и организаторе Тимофее Васильевиче Назарове навсегда останется в наших сердцах.