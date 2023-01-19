Ушел из жизни известный мелодист и поэт, автор и исполнитель популярных песен

В родном Сунтаре нет человека, который бы не знал его. Знает его и вся республика – прежде всего как мелодиста и поэта, автора и исполнителя популярных песен о Сунтаре, а также целой серии песен, посвященных звездам якутской борьбы. На родине признают и высоко ценят и другие его таланты – замечательного фотографа и видео-кинооператора, одного из зачинателей телевидения в Сунтаре и авторов местных «Ералашей» на самые злободневные темы, алгысчыта-благословителя и ведущего многих мероприятий, пробовал себя он в роли художника и резчика по дереву, знают его земляки даже как одаренного целителя-биоэнерготерапевта и массажиста.



Валерий Васильевич Коротов, псевдоним – Бэлиэ Куор Сун (творческое его имя составлено из нескольких слов – Бэлиэ (заметный, приметный, от имени Валерий, Куор – сокращение от фамилии, Сун – указывает на место рождения).