Ушел из жизни Иннокентий Илларионов

1990 г.р. Гражданская панихида состоится 23 июня 2020 г. в 11.00, в траурном зале «Некрополь» по адресу Сергеляхское шоссе 5 км., 2/8.

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