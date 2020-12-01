Ушел из жизни Игорь Матвеев

МАТВЕЕВ

Игорь Андреевич

С прискорбием сообщаем о том, что 30 ноября 2020 года на автодороге Тарын – Усть Нера Оймяконского района скоропостижно оборвалась жизнь горячо любимого сына, дорогого мужа, доброго отца четырёх детей, заботливого брата, обожаемого племянника многим родственникам, преданного друга, технолога-обогатителя ООО «Золотой актив» Матвеева Игоря Андреевича.

Всего за 34 года жизни он успел многое: успешно закончил Московский институт стали и сплавов, работал инженером в экспертно-технологическом центре «Эста-Гео» (г. Москва), окончил аспирантуру, стал научным сотрудником Института горного дела Севера СО РАН, в последние два г. – инженером-технологом в ООО «Золотой актив». Всегда нёс огромную нагрузку, совмещая науку и производство, способствовал введению в эксплуатацию двух новых крупных золотоизвлекательных фабрик на востоке республики, последняя из них — на золотодобывающем предприятии ООО «Богуславец».

Наш Игорь бесконечно любил людей и жизнь, всегда безотказный в доброй помощи и поддержке любому, с малых лет придерживался здорового образа жизни, отличался здравомыслием и справедливостью… Имел самые тесные и дружественные отношения со своими сокурсниками, коллегами. Всегда позитивный, жизнерадостный, любил активный образ жизни, хотел быть полезным друзьям, родственникам, в развитии родного села Качикатцы Хангаласского улуса, что ярко выразилось в ходе его участия в выборах на должность главы наслега. У него на будущее планов было много: защита кандидатской диссертации, продолжение научных изысканий, реализация амбиционных для промышленности республики инновационных проектов, в том числе собственных разработок… Одним словом, был полон новых идей во многих направлениях, хотел себя реализовать в больших делах.

Испытал семейное счастье с любимой женой Марией, воспитывая четверых детей, хотел лично быть и радоваться на годовщине рождения двух прекрасных сыновей-близняшек…

Невыносимая боль утраты, невосполнимая тяжелейшая потеря легла на всех нас и тех, кто его любил и знал. Тяжело, когда молодые люди, в расцвете жизненных сил, уходят так трагически.

Пусть горячо любимая земля родного села Качикатцы станет для него мягким пухом…