Ушел из жизни Харлампий Дьяконов

Сегодня вечером, 13 октября ушел из жизни 71-летний Харлампий Назарович ДЬЯКОНОВ, директор ГТРК САХА, доктор экономических наук, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетный работник Минтруда России, Почетный гражданин Кобяйского улуса, общественный деятель.

Неделю назад Харлампий Назарович ушел на больничный, оказалось – ковид. Как сообщил информированный источник в его окружении, он был вакцинирован в мае этого года.

Х.Н. Дьяконов в 2002 году был назначен президентом ГУ «Национальная вещательная компания «Саха», а с декабря 2004 года работал директором филиала ВГТРК — Государственной телерадиокомпании «Саха».