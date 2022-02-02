02.02.2022
02:42
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Некролог
Ушел из жизни главный редактор улусной газеты
Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование супруге Светлане Дмитриевне, детям, внукам, родным и коллегам по поводу кончины после тяжелой продолжительной болезни любимого мужа, отца, дедушки, члена Союза журналистов России, главного редактора газеты «Үөһээ Бүлүү» Верхневилюйского улуса
ИВАНОВА Степана Михайловича.
Крепитесь, мужайте.
Источник: Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия)
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