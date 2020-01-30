Ушел из жизни глава татарской общины Якутии

Сегодня, 30 января в 7.30 ушел из жизни председатель татарской общины Якутии «Туган Як», заслуженный архитектор Республики Саха (Якутия) Ильдус Юнусович ВОЛКОВ. Об этом сообщает в своем фейсбуке Анатолий МИХАЙЛОВ, активный член татарской общины, общественный деятель и бизнесмен.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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