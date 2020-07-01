Ушел из жизни гениальный физик и философ

1 июля ушел из жизни уникальный человек, гениальный физик, старший специалист аппарата ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», выпускник Кембриджа, доктор философских наук Станислав Николаевич АЛЕКСЕЕВ.

Публикуем статью Елены ЯКОВЛЕВОЙ, вышедшую в «Коммерческом вестнике» в 2007 году.

Станислав АЛЕКСЕЕВ: о термоядерных реакциях и гармонии классической музыки



На встречу со Станиславом Алексеевым я шла несколько озадаченная: физик, получивший степень доктора философских наук. Физика, философия…О чем будет разговор? Увидев в руках моего собеседника солидное издание с формулами и уравнениями, поняла, что мои опасения оправдались. С физикой я никогда не дружила, и в этих формулах из объемной диссертации я вряд ли что-то пойму, тем более на английском. На обложке вытеснены имя автора, тема и название университета: London South Bank University. Сегодня этот труд имеется в электронном варианте в Британской библиотеке, и для тех, кто изучает термоядерные реакции в плазме, он – большая ценность. Реакции термоядерного синтеза можно использоваться для получения экологически чистого и безопасного источника энергии. Об этом и другом наш разговор с молодым ученым кафедры основ ядерной физики Якутского госуниверситета.