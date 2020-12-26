Ушел из жизни генерал-майор полиции

С глубоким прискорбием сообщаем, что 25 декабря 2020 года скоропостижно ушел из жизни

АНАСТАТОВ Василий Степанович (29.10.1944 – 25.12.2020)

Анастатов Василий Степанович родился 29 октября 1944 года в с. Качикатцы Орджоникидзевского района Якутской АССР в семье сельского учителя.

После службы в рядах Вооруженных сил и окончания Якутского государственного университета в 1973 году Василий Степанович был избран вторым секретарем Орджоникидзевского районного комитета комсомола.

В 1974 году был призван на действительную военную службу в органы государственной безопасности. За 18 лет службы прошел путь от оперуполномоченного районного отделения до руководителя самостоятельного подразделения центрального аппарата УФСБ РФ по РС(Я).

За многолетнюю службу в органах государственной безопасности Анастатов В.С. награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР, Почетной грамотой КГБ СССР, нагрудным знаком «70 лет ВЧК-КГБ», медалями «За безупречную службу» трех степеней и многочисленными юбилейными медалями.

В 1992 году Анастатов В.С. возглавил вновь созданное Управление налоговых расследований при ГНИ по РС(Я), с начала 1996 года продолжил службу в должности начальника Управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по РС(Я).

Начало трудовой деятельности Василия Степановича в органах налоговой полиции проходило в трудные и не простые для страны годы. Молодая правоохранительная структура создавалась практически с «нуля» на фоне политической и экономической переориентации общества, стремительной инфляции и роста безработицы, когда роль сборщиков налогов выполняли представители криминальных структур.

Весь свой богатый жизненный и оперативный опыт, настойчивость и высокий профессионализм Анастатов В.С. направил на создание и организацию деятельности налоговой полиции в Республике Саха (Якутия).

В 1994 году указом президента РФ Анастатову В.С. присвоено звание «генерал-майор налоговой полиции».

Коллективу Управления налоговой полиции под руководством Анастатова В.С. в достаточно короткие сроки удалось многое — распутать сложные схемы уклонения от уплаты налогов, возместить нанесенный государству ущерб и существенно пополнить государственный бюджет.

За безупречную службу в органах налоговой полиции, за заслуги в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации указом президента РФ Анастатов В.С. награжден Орденом Дружбы, личным именным оружием, удостоен звания «Почетный сотрудник налоговой полиции».

В июле 2003 года указом президента России генерал-майор полиции Анастатов В.С. возглавил Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия).

Становление новой федеральной структуры, созданной для обеспечения контроля за оборотом наркотических средств и противодействия их незаконному распространению, прошло под руководством Анастатова В.С.

Высокие организаторские способности, профессионализм и порядочность Василия Степановича снискали заслуженное уважение и непререкаемый авторитет многочисленных сотрудников органов налоговой полиции и наркоконтроля республики.

В.С. Анастатов принимал активное участие в общественной жизни Республики Саха (Якутия) будучи членом правительственных и общественных комиссий и советов, был президентом Федерацию дзюдо Республики Саха (Якутия), инициатором организации спортивных мероприятий не только возглавляемых им силовых структур, но и в масштабах республики.

За образцовое выполнение служебного долга, большой вклад в укрепление национальной безопасности Анастатов В.С. неоднократно поощрялся руководством Республики Саха (Якутия), в 1994 году указом президента РС(Я) ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)».

Анастатов В.С. является почетным гражданином Хангаласского и Кобяйского улусов.

Светлая память о Василии Степановиче Анастатове сохранится в наших сердцах на долгие годы.

Коллеги по службе в Управлении Федеральной службы налоговой полиции РФ по Республике Саха (Якутия) и Управлении Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия).