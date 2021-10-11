Ушел из жизни энтузиаст вольной борьбы

9 октября 2021 г. после тяжелой болезни ушел из жизни ветеран войны, тыла и спорта, беззаветный энтузиаст вольной борьбы Владимир Прокопьевич КОРЯКИН. Об этом сообщает в своем фейсбуке спортивный обозреватель Владислав КОРОТОВ.

Корякин Владимир Прокопьевич – вольная борьба.

Мастер спорта СССР по вольной борьбе (1960), 11-й в республике и первый из Вилюйского района..

Вместе в Анатолием Прокопьевичем Габышевым – первые в Якутии тренеры по вольной борьбе с высшим профессиональным образованием.

Родился 10 ноября 1930 г. в Уоттунском наслеге Вилюйского улуса. Сирота с 5 лет, воспитывался в детском доме, с 13 лет работал в колхозе имени И.В.Сталина. В 1950-1953 гг. проходил срочную службу в Советской Армии минометчиком в десантной части на Южном Сахалине. Служил в МВД участковым инспектором в звании лейтенанта.

Вольной борьбой занялся после армии, с 1956 г., выступал в весе до 52-57 кг. Участник первых сборов по вольной борьбе, проведнных Д.П.Коркиным с приглашением тренера из Москвы И.В.Морозова. Серебряный призер I Спартакиады молодежи (22-24 июля 1959 г.). В 1959 г. по предложению председателя спорткомитета Н.Н.Тарского был направлен на учебу в ордена Ленина Московский институт физической культуры и спорта. Первым из народа саха стал чемпионом г.Москвы (1961). Серебряный призер Универсиады студентов СССР (Грузия, Тбилиси, 1961).

После окончания института в 1963 г. стал работать тренером по вольной борьбе среди школьников Якутского городского совета ДСО “Спартак”. Воспитал более 20 мастеров спорта СССР, среди его учеников – заслуженные тренеры ЯАССР и РС(Я). Затем до самого выхода на пенсию трудился специалистом Управления детского спорта Министерства образования РС(Я). Помогал Д.П.Коркину в выездных соревнованиях,так, в 1967 г. Дмитрий Петрович в связи с болезнью выехал на курорт, а руководство якутской сборной на Спартакиаде школьников в Ленинграде поручил Корякину. В.П.Корякин в течение десяти дней проводил сборы, а в Ленинграде чемпионами стали Роман Дмитриев, Семен Морфунов, Прокопий Шестаков, Афанасий Матвеев, серебряным призером стал Игорь Кудрявцев, Петр Шестаков завоевал бронзовую медаль. Чемпионы были включены в состав сборной РСФСР и приняли участие в первенстве СССР, где чемпионами стали Р.Дмитриев, П.Шестаков и А.Матвеев.

Усердно занимался физическим самосовершенствованием – 120 кг тяги стоя, приседание со штангой весом в 100 кг. В борьбе использовал свой собственный коронный прием, прозванный специалистами «корякинским».

Заслуженный тренер ЯАССР. Заслуженный работник физической культуры и спорта ЯАССР. Отличник образования ЯАССР. Лауреат Государственной премии имени Д.П.Коркина. Ветеран Великой Отечественной войны и тыла.