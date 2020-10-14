Ушел из жизни экс-глава управы Якутска

13 октября стало известно, что ушел из жизни Виталий СОРОЧАН, долгие годы проработавший главой Строительного округа Якутска. Об этом сообщил в своем фейсбуке Александр ПОДГОЛОВ, председатель Русской общины Якутии.

— Ушёл из жизни ДРУГ, БРАТ и КОЛЛЕГА…… Виталий Алексеевич Сорочан. Больно, тяжело, печально, обидно……

Мы знакомы давно более 20 лет, но дружить стали с 2014 года. Виталий был неравнодушным, веселым, конкретным, надёжным, порядочным, щедрым ЧЕЛОВЕКОМ. У него был редкий для нашего времени талант, он умел дружить! Он искренне переживал за развитие вольной борьбы в Республике. Он отдал 20 лет жизни Строительному округу г. Якутска, он любил этот город, не на словах, а на деле!! Таких руководителей-хозяйственников осталось единицы, если осталось….. Он любил и хотел жить!!!!Сейчас читая соболезнования и посты по поводу смерти Виталия Алексеевича, я все принимаю на свой счёт- это моя боль, это моя беда, это моя потеря…… Комок в горле, слезы в глазах…. Мы говорили по телефону 2 октября, когда мы беседовали вдвоём он меня называл «братик», сказал, что позвонит, когда вернётся…… эээээх