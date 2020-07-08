Ушел из жизни доктор технических наук Алексей Иванович Левин

7 июля перестало биться сердце нашего коллеги, главного научного сотрудника отдела ритмологии и эргономики Северной техники ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», доктора технических наук Алексея Ивановича Левина.

Алексей Иванович родился 19 июля 1954 года с. Тея Кобяйского района Якутской АССР, в дружной многодетной семье заслуженного учителя ЯАССР, участника Великой Отечественной войны Ивана Егоровича Левина и Марии Алексеевны Варламовой.

В шесть лет Алеша Левин поступает в Танаринскую среднюю школу. Его любимыми предметами становятся математика и физика. Алексей активно участвовал в районных и республиканских олимпиадах по этим двум предметам. Занимаясь в радиотехническом кружке, он представил на Республиканской выставке технического творчества школьников шесть работ, две из которых были отмечены дипломами. В 1970 году собранный Алексеем Левиным электронный сигнализатор экспонировался на Всероссийской выставке технического творчества школьников.

В 1972 году Алексей Иванович поступил на физико-математический факультет Якутского государственного университета. Будучи способным студентом, во время учебы он работал в Республиканской физико-математической школе при Якутском госуниверситете. В 1975 году научные доклады, написанные им в соавторстве, были отмечены дипломами I и II степени на научной конференции студентов в г. Львове. Дипломную работу Алексей Левин защитил на «отлично», и успешно окончив ЯГУ в 1977 году, он начинает свой трудовой путь с должности программиста вычислительного центра Статуправления ЯАССР.

В 1980 году Алексей Иванович пришел в науку. В Институте физико-технических проблем Севера СО РАН он работал старшим инженером, научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией и заведующим отделом. После учебы в аспирантуре Института машиноведения им. А.А. Благонравова АН СССР в 1985-1988 годах, Алексей Иванович защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук на тему «Трещиностойкость магистральных газопроводов с учетом эксплуатационных условий Севера», а в 2002 году — докторскую диссертацию на тему «Хладостойкость и надежность трубопроводов Крайнего Севера».

В 2006 году он перешел на должность главного научного сотрудника ИПНГ СО РАН. А с 2008 года Алексей Иванович работал в отделе ритмологии и эргономики Северной техники ЯНЦ СО РАН.

Алексей Иванович Левин — известный ученый и специалист в области механики деформирования и разрушения материалов, конструкционной прочности, надежности и безопасности сложных технических систем; автор и соавтор более 120 научных, научно-технических и учебно-методических работ, в том числе 2 монографий, 4 учебных пособий и учебников, 100 статей, 2 патентов. Основные направления его научно-исследовательской деятельности связаны с исследованиями работоспособности, хладостойкости и надежности трубопроводов и крупногабаритных металлоконструкций в условиях Крайнего Севера. Им сформулированы научные основы количественной оценки трещиностойкости тонкостенных металлоконструкций; оценено влияние природно-климатических условий и режима эксплуатации на работоспособность этих конструкций; разработаны расчетно-экспериментальные методы оценки хладостойкости и надежности трубопроводов с учетом масштабных и эксплуатационных факторов. Результаты научных работ Алексея Ивановича Левина используются в практике проектирования тонкостенных металлоконструкций для обоснованного выбора марки стали и принимаемых конструктивных решений, а также при разработке практических рекомендаций по эксплуатации трубопроводов и сосудов высокого давления, эксплуатирующихся в условиях низких температур. Во время работы в отделе ритмологии и эргономики Северной техники он занимался научными проблемами повышения эксплуатационной надёжности техники в условиях Севера.

Доктор технических наук Алексей Иванович Левин принимал активное участие в подготовке высококвалифицированных кадров. Трое его учеников стали кандидатами технических наук. В 2002-2006 гг. он был членом диссертационного совета Д 003.039.01 Института физико-технических проблем Севера СО РАН.

Алексей Иванович читал курсы и руководил дипломными работами студентов в должности профессора кафедр «Сварка, диагностика и мониторинг конструкций» ЯГИТИ, «Сопротивление материалов» и «Технологии ремонта машин и механизации» СВФУ, работал председателем ГАК ряда специальностей Автодорожного института СВФУ. Много внимания он уделял работе с талантливыми детьми, работая экспертом Всероссийской и региональной научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», а также республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию».

Алексей Иванович активно участвовал в научной и общественной жизни Якутского научного центра СО РАН, и был отмечен рядом наград и поощрений: почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской академии наук»; Почетная грамота Президиума Сибирского отделения Российской академии наук; Почетная Грамота Президиума Российской академии наук; Грамота Российской академии наук; Золотой знак ИФТПС СО РАН; Почетная грамота Министерства науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия); Почетная грамота Президиума ЯНЦ СО РАН; юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России»; Серебряный знак Сибирского отделения Российской академии наук; знак ЯНЦ СО РАН «За полезные обществу научные труды».

Алексей Иванович сразу вызывал расположение к себе — своей доброжелательностью, улыбкой, в нем сразу ощущались отзывчивость, деликатность, воспитание, культура. Он был очень надежным, ответственным человеком. Будучи человеком тонкой душевной организации, он очень хорошо чувствовал людей, умел без слов понять их переживания, умел поддержать в непростые времена, подбодрить. Как руководитель, он всегда был готов выслушать мнения и предложения подчиненных.

А еще Алексей Иванович был очень, что называется, компанейским человеком. Умел как-то и динамично, и в то же время без суеты, провести заседание, научное мероприятие или праздничное застолье. В его присутствии возникала удивительная атмосфера спокойствия и уверенности.

Не стало светлого, доброго, интеллигентного, благородного человека, нашего дорогого Алексея Ивановича Левина. Он очень много значил для нас, его друзей, коллег и товарищей. Выражаем глубочайшие соболезнования супруге, детям, внукам, всем родным и близким Алексея Ивановича Левина.

Память о нем всегда будет жить в наших сердцах…

