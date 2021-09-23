Ушел из жизни доктор философии

Ушел из жизни Виктор Данилович МИХАЙЛОВ, знаковая личность в народе, член корреспондент Сибирской Академии наук ВШ, доктор философских наук, профессор кафедры философии СВФУ им. М.К.Аммосова, почетный работник высшего профессионального образования РФ, отличник просвещения РФ, заслуженный деятель науки PC (Я).

По данным SakhaLife, Виктор Данилович отправился в санаторий, но заболел ковидом, и был помещен в больницу в Хабаровске, где пролежал полмесяца. И вот, пришла скорбная весть, что вчера вечером его не стало.

В июле этого года Виктору Михайловичу исполнилось 75 лет. Он активно работал, выступал с лекциями. Был светлым, духовным, осознанным человеком. Память о нем навсегда останется в сердцах его многочисленных студентов, коллег, соратников, почитателей его таланта.

SakhaLife приносит соболезнования родным и близким.