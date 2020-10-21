Ушел из жизни Дмитрий Горохов

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) соболезнует семье, родным и близким по поводу безвременной кончины видного государственного и политического деятеля, народного депутата Верховного Совета Якутской АССР XII созыва, народного депутата Республики Саха (Якутия) III, IV созывов, Заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), отличника охраны природы Республики Саха (Якутия), ветерана спорта РСФСР, Почетного гражданина Булунского улуса, Почетного гражданина Оспехского наслега Усть-Алданского улуса. ГОРОХОВА

Дмитрия Николаевича. Дмитрия Николаевича отличала честность, отзывчивость, доброе отношение к людям и любовь к родному краю. Республика понесла большую утрату. Светлая память о Дмитрии Николаевиче останется в наших сердцах! Скорбим…

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх