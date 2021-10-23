Ушел из жизни бывший торгпред Якутии в Латвии

С огромной скорбью узнали о смерти, последовавшей после продолжительной болезни, коллеги, старшего товарища и друга Пантелеймона Дмитриевича СЫРОМЯТНИКОВА.

Решением первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева в 1992 году Пантелеймона Дмитриевича назначают Торговым представителем Республики Саха (Якутия) в Латвийской республике с охватом стран Балтии. И это было неслучайно, Пантелеймон Дмитриевич окончил Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации. На этой должности работал до 1997 года, установив прочные экономические связи республики с Латвией и другими прибалтийскими странами, обеспечив поставку из Прибалтики продовольственных товаров и ГСМ.

В 1997-1999 годах Пантелеймон Дмитриевич работал первым заместителем министра внешних связей Республики Саха (Якутия), курировал внешнеэкономические связи. В мае 1998 года Сыромятников вошел в состав правительственной комиссии но ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ. На Министерство внешних связей была возложена координация работы с иностранными государствами, международными организациями, зарубежными компаниями по привлечению в республику финансовой и гуманитарной помощи. Сам Пантелеймон Дмитриевич вспоминает, что работать приходилось и днем, и ночью, без выходных дней. На обращение от имени Президента и Правительства республики к международному сообществу откликнулись многие страны, зарубежные партнеры республики. Значительную помощь оказали Япония, Южная Корея, Канада, Франция, штат Аляска (США), страны ближнего зарубежья: Белоруссия, Казахстан и другие.

После министерства П.Д.Сыромятников с 1999 по 2002 год был начальником Управления воздушного транспорта РС (Я). С 2002 года работал в РС (Я) Территориальном Управлении воздушного транспорта. С 2018 г. работал в должности заместителя директора в Якутском филиале им. В.И. Гришукова Санкт-Петербургском Государственном Университете Гражданской Авиации.

Пантелеймон Дмитриевич внес значительный вклад в становление и развитие международных и внешнеэкономических связей республики, проявил себя профессионалом, беззаветно служившим интересам республики, был чутким и справедливым руководителем…

Наши искренние соболезнования вдове Лидии Андреевне, дочери Туйаре, родным и близким.

Прощание состоится 24 октября в 09 часов в агентстве «Некрополь».

Коллеги по работе в МВС РС (Я)