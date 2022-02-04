Ушел из жизни бывший министр здравоохранения Якутии

Министерство здравоохранения РС (Я) с прискорбием сообщает: медицинское сообщество Якутии понесло невосполнимую утрату. 4 февраля, после тяжелой болезни, скончался выдающийся организатор здравоохранения Республики Саха (Якутия), министр здравоохранения ЯАССР (1984-1990г.г.), заслуженный врач РФ, Отличник здравоохранения РС (Я) и СССР Иван Иванович Местников.

Весь жизненный путь уроженца Усть-Алданского района Ивана Ивановича Местникова был посвящен любимому делу – спасению больных, и начал он его врачом в далекой глубинке. Окончив в 1963 году медицинский институт Благовещенска, по распределению прибыл врачом-хирургом в участковую больницу поселка Бриндакит Усть-Майского района. Не зная выходных, днем и ночью вставал он к операционному столу, чтобы спасать больных. В том же напряженном режиме продолжил работать и тогда, когда был назначен заместителем главного врача Усть-Майской ЦРБ. Каждодневные операции теперь сочетались с административной работой.

Накопленный опыт пригодился ему позже, когда 3 года спустя Ивана Ивановича направят главным врачом Усть-Алданской ЦРБ, где в полной мере проявится не только его блестящий талант хирурга, но и замечательные организаторские способности. Всего за 3 года, не переставая оперировать, он модернизировал базу районной медицины: его стараниями был введены в эксплуатацию новый больничный комплекс и молочная кухня, отремонтированы несколько ФАПов и участковых больниц.

Своим спасением хирургу И.И.Местникову обязаны и сотни тех больных в самых разных районах Якутии, на помощь к которым он вылетал, работая уже бортхирургом санитарной авиации. Ей он отдал несколько лет, вспоминая потом эти годы как один из важнейших этапов своей жизни.

Не менее серьезной вехой в его биографии стал 1970 год, когда Ивану Местникову предложат возглавить Якутский республиканский онкологический диспансер. Погрузившись в совершенно новую для себя сферу, он сумеет не только укрепить базу онкослужбы региона, но и значительно продвинуть ее диагностический и лечебный потенциал. Во многом благодаря его стараниям в 1975 году в новое каменное здание переедет радиология, оснастившись новыми аппаратами для лучевой терапии. Откроется диспансерное отделение, цитологический кабинет, впервые в Якутии начнет внедряться УЗИ-диагностика и т.д.

Талант руководителя, обладающего стратегическим мышлением, в полной мере раскроется в 1984 году, когда, после трех лет работы первым заместителем министра соцобеспечения ЯАССР, Иван Иванович Местников был назначен министром здравоохранения республики. В самые сложные годы начавшейся перестройки ему удалось не только обеспечить работоспособность отрасли, но и реализовать во благо пациентов новые возможности, открывавшиеся перед медициной.

Под его непосредственным руководством были приняты республиканские программы «Здоровье населения ЯАССР на период до 2000 года», «Здоровье народностей Севера». Началось участие крупных промышленных предприятий региона в укреплении базы здравоохранения, благодаря чему были построены и реконструированы десятки больниц и поликлиник. Созданы медико-генетическая лаборатория, Центр СПИД, реабилитационный детский центр и т.д.

Наконец, во многом именно Ивану Ивановичу Местникову республика обязана появлением Национального центра медицины, идею строительства которого он сумел не только первым оценить и поддержать, но и настойчиво отстаивал на всех уровнях, пока, наконец, 13 мая 1989 года был заключен окончательный контракт с австрийскими партнерами, под которым он поставил свою подпись.

Человек, умеющий мыслить на перспективу, открытый всему новому, талантливый организатор, он во многом определил дальнейший вектор развития медицины региона, вписав особую главу в ее историю. И, будучи настоящим врачом, до конца своей жизни с состраданием и человечностью относился к тем, спасению которых посвятил свою судьбу, – к больным…

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ивана Ивановича. Память о нем будет всегда в наших сердцах.