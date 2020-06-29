Ушел из жизни артист театра и кино Спартак Федотов

27 июня 2020г. в возрасте 90 лет скончался заслуженный артист ЯАССР, народный артист РС(Я) Спартак Петрович Федотов.

Коллектив Саха академического театра им. П. А. Ойунского выражает искренние соболезнования родным и близким Федотова Спартака Петровича. Спартак Федотов был ярким представителем первой плеяды дипломированных артистов якутского театра, стоял на истоках профессионального преобразования якутского театра. Одним из первых якутских артистов снискал всероссийскую славу и любовь зрителей как артист советского кино. Это тяжелая утрата для всего театрального сообщества и кинематографического союза Российской Федерации.

ФЕДОТОВ СПАРТАК ПЕТРОВИЧ

Актер драмы. Заслуженный артист Якутской АССР (1962). Народный артист Республики Саха (2017)

Родился в с. Нюгжа Тунгиро-Олекминского района Читинской области.

В 1950 — 1955 гг.учился и окончил Московское театральное училище имени М. С. Щепкина при Малом театре Союза ССР. Работал артистом Якутского государственного музыкально-драматического театра имени П. А. Ойунского.

1958 — 1962 гг. — актер Верхневилюйского государственного передвижного драматического театра.

В 1964 — 1965 гг. — учился на Высших режиссерских курсах в Москве.

В 1965 — 1966 гг. — директор Якутского государственного музыкально-драматического театра имени П. А. Ойунского.

1966 — 1967 гг. — главный режиссер Нюрбинского государственного передвижного драматического театра.

1967 — 1972 гг. — заведующий отделом культуры Ленинского районного Совета народных депутатов.

С 1972 г. — актер Якутского государственного драматического театра имени П. А. Ойунского.

Основные роли: Мардьааһай («Лоокуут уонна Ньургуһун», Тимофей Сметанин), Семен Кылтасов («Күүтүллүбэтэх көрсүһүүлэр», В. гаврильева), Сэмэнэп («Ини-бии», С. Ефремов), Алексей Максимов («Колонияттан коммунаҕа», Амма Аччыгыйа), Баачыка («Наара суох», Иван Гоголев), Бобыль («Снегурочка», А. Островский), Бубнов («На дне», Максим Горький), Простаков («Недоросль», Д. Фонвизин) и др. Роли в кино: Петров («Третья ракета», 1963), Байбал («Тайна предков», 1972), пастух-оленевод («Срочно… секретно… Губчека), «Залив счастья», 1987; шаман Анатолий («Шаман», 1996), Салбан («Река», 2002), старик («Старик, 2003), «Журавли над Ильменем», Семен Ардахов в старости («Снайпер саха», 2010)

За заслуги в развитии театрального искусства в республике в 1962 г. присвоено почетное звание заслуженного артиста Якутской АССР. Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.