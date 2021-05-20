Ушел из жизни Алексей Новгородов

С прискорбием сообщаем, что 19 мая 2021 года ушел из жизни наш любимый сын, брат, племянник НОВГОРОДОВ Алексей Федорович. Ему было всего 36 лет, и последние годы он упорно боролся с тяжелой болезнью. В наших сердцах он навсегда останется самым любимым и дорогим человеком. Помним, очень любим, скорбим…

Семьи НОВГОРОДОВЫХ, ВАСИЛЬЕВЫХ, ПЕТРОВЫХ, ЕГОРОВЫХ из Якутска и Москвы

Семьи ДОРОФЕЕВЫХ и САВВИНОВЫХ из Нюрбы

Семья ЛЕБЕДЕВЫХ, штат Нью-йорк, США

Новгородов Алексей Федорович родился 22 апреля 1985 года. Уроженец села Верхневилюйск. Умер 19 мая 2021 года.

С 1998 года жил в Якутске.

Гражданская панихида состоится в Якутске, район Медцентра. Сергеляхское шоссе, 5 км, 2А. Ритуальный центр «Реквием».

22 мая 2021 года в 11 часов дня.