20.05.2021
21:51
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Некролог
Ушел из жизни Алексей Новгородов
С прискорбием сообщаем, что 19 мая 2021 года ушел из жизни наш любимый сын, брат, племянник НОВГОРОДОВ Алексей Федорович. Ему было всего 36 лет, и последние годы он упорно боролся с тяжелой болезнью. В наших сердцах он навсегда останется самым любимым и дорогим человеком. Помним, очень любим, скорбим…
Семьи НОВГОРОДОВЫХ, ВАСИЛЬЕВЫХ, ПЕТРОВЫХ, ЕГОРОВЫХ из Якутска и Москвы
Семьи ДОРОФЕЕВЫХ и САВВИНОВЫХ из Нюрбы
Семья ЛЕБЕДЕВЫХ, штат Нью-йорк, США
Новгородов Алексей Федорович родился 22 апреля 1985 года. Уроженец села Верхневилюйск. Умер 19 мая 2021 года.
С 1998 года жил в Якутске.
Гражданская панихида состоится в Якутске, район Медцентра. Сергеляхское шоссе, 5 км, 2А. Ритуальный центр «Реквием».
22 мая 2021 года в 11 часов дня.
Источник: Родные.
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