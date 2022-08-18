18.08.2022
21:29
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Некролог

Ушел из жизни активный член Саха диаспоры

Общество Монголо-Саха сотрудничества выражает глубокие соболезнования Розалии Ивановне и Алгаа ДУЛАМЖАВ в связи с преждевременной смертью их единственного сына Тэмулена Алгаевича ДУЛАМЖАВА в городе Улан-Батор в Монголии. Разделяем горечь утраты с его женой Анхзаяа, сыном Амиром и дочерью Аминой.

Тэмулен в 2017 году принял участие в Международном фестивале «Зима начинается в Якутии». Якутяне помнят его в образе монгольского Деда Мороза — Өвлийн Өвгөн.

В июне 2022 года он вместе со своей семьёй приезжал на Ысыах Туймаады, на празднование 100-летия со дня образования ЯАССР.

Тэмулен был активным членом Саха диаспоры в Монголии, старался помочь многим якутянам. Так же он пропагандировал культуру Монголии в Якутии. Ведь в его жилах смешались якутская и монгольская кровь. 

Память о Тэмулене Алгаевиче Дуламжаве, его добрые поступки, готовность помочь всем, кто нуждается в его помощи, его светлый образ и дружеская улыбка навсегда останутся в наших сердцах.

Источник: Правление Общества Монголо-Саха сотрудничества.

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