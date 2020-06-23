22 июня в 80 лет ушел из жизни актер драмы и кино, артист Саха театра Тимофей Тимофеевич Сметанин.

Справка

Родился в с. Кобяй Кобяйского района. В 1966 г. окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре СССР по специальности актер драмы и кино.

С 1966 – 1977 гг. работал в Нюрбинском государственном передвижном драматическом театре, с 1977г. в Саха академическом театре им.П.А.Ойунского.

Основные роли : Эгей – «Медея» Эврипида; Правдин – «Недоросль» Д. Фонвизина; Кэбот – «Любовь под вязами» О. Нила; Бургат – «Споткнувшийся», Куусума – «Игра жизни», Михась, Яков – «Бедный Яков» А.Софронова; Сганарель – «Лекарь поневоле» Ж..Мольера; Лобенгула – «Свободы жаркий день» Суорун Омоллоон; Саайыра – «Ханидо и Халерха» С.Курилова; Осфальд – «Король Лир» В. Шекспира, сказитель – «Туйаарыма Куо» П. Ойунского; исправник, ветеран войны Антонов – «Кэт Марсден. Сестра милосердия» , Семен Михайлов – «Отец, прости!» В. Харысхал; Туораах- «Весенняя пора» А. Аччыгыйа; Таала Терде- «Сыгый Кырынаастыыр» У. Избекова; владыка- «Сын вечного неба Василий Манчаары» А. Дойду; пастор — «Чиччик» Э. Гофмана; пожилой актер- «Кэнчээри-1966» С.Барановой, А. Поповой, В. Макарова; Слепцов- «Дух земли» П. Ламутского, судья – «Судьба» Н. Якутского и другие.

Постановки: «Потому что с Севера» Г.Дьячкова, «Прощание в июне» А.Вампилова, «Лекарь поневоле» Ж.Б.Мольера, «Охотник Мэхэлэчэн» Т. Сметанина.

Писал стихи, печатался во многих газетах.

В 2005 г. награжден Знаком отличия «Гражданская доблесть».