Усекновение главы Иоанна Предтечи — что нельзя делать 11 сентября

11 сентября 2019 года православные христиане отмечают великий праздник в Православной церкви, посвященный памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, которому по приказу тетрарха Галилеи Ирода отрубили голову.

История праздника связана с Евангельским повествованием. Три из четырех Евангелий сообщают о данном событии: Евангелие от Матфея в 14 главе, Евангелие от Марка в 6 главе, Евангелие от Луки в 9 главе; однако Лука не сообщает подробностей, как это делают Матфей и Марк, а только упоминает о самом факте: «И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил» (Лк. 9, 9). После Крещения Иисуса Иоанн продолжает своё пророческое служение, обличая пороки и грехи, призывая народ к покаянию и указывая путь ко спасению через веру в истинного мессию — Христа-Спасителя. Под грозное обличение Иоанна попадает царь Ирод, который при живом брате Филиппе, отобрал у последнего жену — Иродиаду и взял её в супружество. Согласно закону Моисея это нарушение седьмой заповеди: не прелюбодействуй. Об этом и говорит открыто Иоанн царю Ироду. Ирод не терпит обличения и сажает Иоанна в темницу (тюрьму), оставляя на время Иоанна в живых, поскольку простой иудеиский народ почитал Иоанна и считал его величайшим пророком. Во время дня рождения Ирода дочь Иродиады исполняет пляску, которая очень понравилась пирующему Ироду. В награду за танец Ирод даёт клятву: дать своей падчерице всё, что она пожелает (даже до полцарства). Падчерица Ирода обращается с советом к своей родной матери Иродиаде. Иродиада научает дочь в награду за пляску попросить отрубленную голову Иоанна Предтечи на блюде. Узнав о просимом, Ирод опечалился; но ради клятвы, которую он дал перед своими вельможами, с которыми он пировал, Ирод выполняет пожелание. В тюрьму отправляется палач, отрубает голову Иоанну, а затем отрубленную голову на блюде приносят на пир и вручают дочери Иродиады. Ученики Иоанна погребают тело Предтечи. Данное событие и послужило причиной для установления этого христианского праздника.

В дальнейшем отцы Церкви в проповедях, а также в богослужебных текстах, посвященных смерти Иоанна, достаточно часто используют приём антитезы. С одной стороны у Иоанна Предтечи целая палитра добродетелей: смирение, любовь к Богу и людям, молитва, пост, нищета, строгий образ жизни, чистота помыслов, твердое стояние в истине, дар пророчества, девство; а с другой стороны у семьи Ирода набор греховных поступков и порочный образ жизни: гордость, злоба, любовь к временной жизни, пьянство, танцы, невоздержание, безумные клятвы, роскошь и богатство, ложь, блуд. Величайший пророк Иоанн умирает ради истины, а беззаконник Ирод убивает ради лжи праведника.

Что нельзя делать 11 сентября

В Русской православной церкви Усекновение главы Иоанна Предтечи относится к числу Великих праздников (не будучи двунадесятым праздником) и празднуется 29 августа (11 сентября). В какой бы день недели этот праздник ни попадал, включая воскресенье, этот день всегда в Православной церкви в память о великом постнике Иоанне (который питался в пустыне только акридами и диким мёдом и вёл суровый образ жизни) является днём строгого поста, запрещено есть не только мясную и молочную пищу, но даже рыбу.

Полное название праздника в богослужебных книгах Православной церкви: Усекнове́ние честны́я главы́, честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна (др.-греч. Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ ἁγίου, ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου).

Накануне праздника вечером служится Всенощное бдение. Стихиры праздника были написаны гимнографами: Иоанном монахом, Германом. На Великой вечерне читаются три паремии (Ис. 40:1–3, 9; 41:17–18; 45:8; 48:20–21; 54:1, Мал. 3:1–3, 5–7, 12, 18, 17; 4:4–6, Прем. 4:7, 16–17, 19–20; 5:1–7), в которых, по мнению Церкви, содержатся пророчества о Иоанне Крестителе. На утрене служится полиелей и читается праздничное 57-е зачало Евангелия от Матфея (Мф. 14:1-13). В VIII веке Иоанн Дамаскин написал канон этого праздника, второй канон написан Андреем Критским. На литургии читается апостольское и евангельское чтение, посвящённые Усекновению главы Иоанна Предтечи: 33-е зачало Деяний святых апостолов (Деян. 13:25-32) и 24-е зачало Евангелия от Марка (Мр. 6:14-30).