05.11.2021
15:35
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ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ

Ус Тумсуу проводили новобранцев в армию

Общественное объединение «Ус Тумсуу» сообщает в своем инстаграме, что на днях проводили в армию якутских новобранцев. Ребятам рассказали о патриотизме, традициях своего народа, пожелали достойно отслужить в армии и вернуться в родную Якутию. Новобранцам подарили книги Айыы (Белого) шамана Владимира Кондакова «Алгыстар — эн көмүскэллэрин» («Благословения – твоя защита»).

Источник: https://www.instagram.com/tv/CVoUM6RgWbu/?utm_medium=copy_link
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