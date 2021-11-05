Ус Тумсуу проводили новобранцев в армию

Общественное объединение «Ус Тумсуу» сообщает в своем инстаграме, что на днях проводили в армию якутских новобранцев. Ребятам рассказали о патриотизме, традициях своего народа, пожелали достойно отслужить в армии и вернуться в родную Якутию. Новобранцам подарили книги Айыы (Белого) шамана Владимира Кондакова «Алгыстар — эн көмүскэллэрин» («Благословения – твоя защита»). View this post on Instagram A post shared by Алгыстаах Айыы Аймаҕа (@ys3_tymsyy)

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