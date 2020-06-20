Ус Хатын в день Ысыаха будет перекрыт постами охраны

Министерство культуры Якутии просит жителей и гостей столицы республики в день национального праздника Ысыах оставаться дома и смотреть онлайн-трансляции на телеканале НВК «Саха» и в социальных сетях.

«По поводу того, что люди по привычке поедут в места проведения праздника: мы настоятельно призываем всех оставаться дома. Для этого у нас организуются онлайн-трансляции. Мы очень благодарны НВК «Саха» за активную поддержку», — сообщил 18 июня на пресс-конференции первый заместитель министра Владислав Левочкин.

В первую очередь это необходимо, чтобы избежать последствий в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. По словам Левочкина, в местах традиционного проведения праздника — Ус Хатын — будут выставлены посты охраны, чтобы не допускать скопления людей. «К сожалению, приходиться принимать такие меры, поскольку опасность все-таки существует. Мы надеемся на понимание со стороны жителей и гостей республики», — уточнил он.

Ссылка: https://yakutia-daily.ru/v-mestnosti-us-hatyn-v-den-ysyaha-vystavyat-posty-ohrany/