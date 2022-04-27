27.04.2022
16:04
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Общество

Уруй Айхал из космоса: Якутян поздравляют российские космонавты 🚀

Уруй Айхал из космоса 🚀

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев поздравили якутян со 100-летием Якутской АССР — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
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