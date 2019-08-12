Уроженку Амура будут судить за организацию проституции в Якутии

Прокурор города Нерюнгри утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении уроженки Амурской области. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 240 РФ (вовлечение в занятие проституцией) и ч. 1 ст. 241 (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами) Уголовного кодекса РФ.

По версии дознания, обвиняемая, с целью извлечения материальной выгоды, в период с 2017 по 2019 годы посредством сети Интернет подыскивала девушек из Амурской области, согласных оказывать услуги интимного характера на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), а также осуществляла управленческие функции, связанные с распределением и планированием их деятельности.

Преступление выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Нерюнгринскому району.

После утверждения прокурором обвинительного постановления уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.