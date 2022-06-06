06.06.2022
17:42
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Красота & Здоровье

Уроженки Верхоянского района признаны национальным достоянием России

Две блистательные девушки – Дарья Мельник и Надежда Абрамова представили Якутию на конкурсе красоты «Миссис Россия Мира», который стартовал в Москве 1 июня. Голосование за обладательницу титула «Народная Миссис России» проходило на официальном сайте конкурса.

Ею стала Дарья Мельник. А самое главное Зарьяна Юмшанова завоевала титул «Гран При Миссис Россия Мира».

У обеих девушек корни верхоянские, красота им достались от предков — арылахцев и эльгетцев. Зарьяна Юмшанова родом из села Арылах Верхоянского улуса. Даря Мельник родом из села Эльгетск Верхоянского улуса.

Поздравляем  землячек, красавиц из Земли Полюса Холода!

Источник: Пресс-служба администрации Верхоянского района

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