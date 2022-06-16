Уроженец Якутска хоккеист Кузьменко собирается переходить в НХЛ

Российский хоккеист Андрей Кузьменко, родившийся в Якутске, намерен продолжить карьеру в сильнейшей лиге мира – НХЛ, сообщает ИА SakhaNews.

Для 26-летнего хоккеиста последний год был переломным в карьере. Добившись серьезных статистических показателей в составе питерского СКА, Кузьменко обратил на себя внимание скаутов из Национальной хоккейной лиги и на фоне такого повышенного интереса отказался продлевать контракт с армейцами, сосредоточившись на поиске нового пристанища за океаном.

Интерес к уроженцу Якутии и вправду очень высок. Как сообщает портал BetON.kz, лишь за последние пару недель ведущие хоккейные СМИ и инсайдеры оповестили о заинтересованности в услугах Кузьменко со стороны таких клубов как «Эдмонтон», «Ванкувер» и «Питтсбург». Также упоминаются и еще две неназванные франшизы из Соединенных Штатов, и инсайдеры подозревают, что речь может идти о «Лас-Вегасе» и «Нэшвилле».

Объяснить столь высокую заинтересованность в услугах Андрея несложно. Он провел блестящий сезон в рамках Континентальной хоккейной лиги, по итогам которого был включен в символическую сборную кампании 2021/22 на позиции нападающего.

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