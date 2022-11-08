Уроженец Якутии Артем Соколов в молодежной сборной России по футболу

Уроженец Якутии приглашен в молодежную сборную России по футболу. Футболист «Крыльев Советов», уроженец Якутии и воспитанник ФК «Пульс» Артем Соколов получил приглашение в молодежную сборную России. Национальная команда соберется в Москве 13 ноября, после чего отправится в Белград. Там у россиян запланирована одна игра, соперник станет известен позже. Об этом сообщает клуб «Крылья Советов», пишет тгк Yakutsk News

Фото: ЯСИА Источник: тгк Yakutsk News

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