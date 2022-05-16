Уроженец Усть-Алданского улуса показал отличный результат!

Артур Бурцев стал обладателем золотой медали в забеге на пять километров в рамках Московского полумарафона.

Традиционный Московский полумарафон стартовал в воскресенье в олимпийском комплексе «Лужники». В массовом спортивном мероприятии приняли участие около 20 тыс. человек, которые пробежали дистанции 5 км и 21,1 км по центру города.

Последний Московский полумарафон прошел в августе 2020 года, его победителями стали установившая рекорд соревнований Елена Коробкина и Ринас Ахмадеев. В 2021 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

Уроженец Усть-Алданского улуса Артур Бурцев показал результат 15:16 и вместе с Николаем Ляликовым стал победителем забега-спутника на 5 км.

Бронзовая медаль у Сергея Конякина — 15:17.



