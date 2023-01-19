Уроженец Амгинского улуса оштрафован за пропаганду запрещенного движения

Уроженец Амгинского улуса оштрафован за пропаганду АУЕ — ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) оставил без изменения постановление Якутского городского суда РС(Я), которым 39-летний уроженец Амгинского улуса признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.

Судом установлено, что в СИЗО, на теле осужденного была выявлена татуировка с символикой запрещённого на территории Российской Федерации движения «Арестантское уголовное единство», которую он неоднократно публично демонстрировал среди спецконтингента.

Напомним, что движение АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») запрещено на территории Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, исследовав материалы дела и проверив доводы жалобы оставил постановление Якутского городского суда РС(Я) без изменений, а жалобу – без удовлетворения.