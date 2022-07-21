21.07.2022
20:46
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Происшествия

Уроженца Якутии задержали за поджог военкомата в Владивостоке

В Приморье 21-летнего уроженца Якутии задержали за поджог здания военного комиссариата в центре Владивостока. Накануне инцидента молодой человек разместил в сети объявление о поиске работы, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Коммерсантъ.

После этого ему написал человек под ником «Альберт» и предложил заплатить 120 тысяч рублей за поджог военкомата. Когда парень согласился, мужчина скинул ему видео, содержащее дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Также отмечается, что россиянин решился на преступление не из идеологических соображений, а ради денег. 8 июля он попытался поджечь здание, однако пламя быстро потушили.

После задержания в отношении фигуранта возбудили дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Подозреваемый признался в содеянном.

Фото: ИА YakutiaMedia
Источник: ИА YakutiaMedia

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