21.05.2022
17:46
259
Погода
Уровни воды в Лене на 16 часов
Уровень воды в Лене у Якутска повысился на 27 см за четыре часа
По данным на 16.00 субботы, 21 мая, он составил 405 см, наблюдается густой ледоход.
У Жатая вода поднялась на полметра и достигла отметки 709 см, отмечают подвижки льда, разводья.
У микрорайона Кангалассы — 545 см (+12 см), здесь также фиксируют подвижки льда, разводья.
Фото: Пресс-службы МЧС РФ по РС(Я)
Источник: Балабкина Breif
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