Уровни воды в Лене на 16 часов

Уровень воды в Лене у Якутска повысился на 27 см за четыре часа По данным на 16.00 субботы, 21 мая, он составил 405 см, наблюдается густой ледоход. У Жатая вода поднялась на полметра и достигла отметки 709 см, отмечают подвижки льда, разводья. У микрорайона Кангалассы — 545 см (+12 см), здесь также фиксируют подвижки льда, разводья.

Фото: Пресс-службы МЧС РФ по РС(Я) Источник: Балабкина Breif

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