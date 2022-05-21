21.05.2022
17:46
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Погода

Уровни воды в Лене на 16 часов

Уровень воды в Лене у Якутска повысился на 27 см за четыре часа

По данным на 16.00 субботы, 21 мая, он составил 405 см, наблюдается густой ледоход.

У Жатая вода поднялась на полметра и достигла отметки 709 см, отмечают подвижки льда, разводья.

У микрорайона Кангалассы — 545 см (+12 см), здесь также фиксируют подвижки льда, разводья.

Фото: Пресс-службы МЧС РФ по РС(Я)
Источник: Балабкина Breif

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