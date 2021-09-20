20.09.2021
14:40
144

Погода

Уровни воды растут на реках Якутии — УГМС

Рост уровня воды ожидается на участках рек Лена, Амга, Алдан и Яна в республике, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ЯУГМС.

На реке Лене в пределах Кобяйского района наблюдается суточный рост на 16 см. В ближайшие сутки ожидается рост уровня воды у гидропоста Жиганск.

Вследствие выпавших осадков в бассейне реки Алдан и выхода волн дождевых паводков с рек Тимптон и Учур, на участке Угино–Учур в пределах Алданского района и в нижнем течении у гидропоста Батамай наблюдается подъем уровня воды 14-42 см за сутки. В ближайшие сутки ожидается рост уровня воды у гидропоста Усть-Миль.

На Амге у гидропоста Буяга Алданского района отмечается прохождение максимума дождевого паводка с общим ростом 2,2 метра. 21 сентября ожидается подъем у гидропоста Амга Амгинского района.

Также в ближайшие сутки-двое ожидается подъем на реке Яне у гидропоста Верхоянск.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://yk24.ru/main/urovni-vody-vyrastut-na-uchastkah-chetyreh-rek-yakutii/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх