Уровни воды растут на реках Якутии — УГМС

Рост уровня воды ожидается на участках рек Лена, Амга, Алдан и Яна в республике, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ЯУГМС.

На реке Лене в пределах Кобяйского района наблюдается суточный рост на 16 см. В ближайшие сутки ожидается рост уровня воды у гидропоста Жиганск.

Вследствие выпавших осадков в бассейне реки Алдан и выхода волн дождевых паводков с рек Тимптон и Учур, на участке Угино–Учур в пределах Алданского района и в нижнем течении у гидропоста Батамай наблюдается подъем уровня воды 14-42 см за сутки. В ближайшие сутки ожидается рост уровня воды у гидропоста Усть-Миль.

На Амге у гидропоста Буяга Алданского района отмечается прохождение максимума дождевого паводка с общим ростом 2,2 метра. 21 сентября ожидается подъем у гидропоста Амга Амгинского района.

Также в ближайшие сутки-двое ожидается подъем на реке Яне у гидропоста Верхоянск.