Уровень снега на полигоне достиг 5-го этажа! Самосвалы перенаправляют на Объездное шоссе

Крупнотоннажные самосвалы со снегом направляются на временный полигон складирования снега по Объездному шоссе!

Об этом сообщает руководитель МКУ СЭГХ Владимир Аммосов. На снежном полигоне по ул. 50 лет Советской Армии сегодня скопилась большая пробка из самосвалов.

Дело в том, что снег сегодня складируется на уровне 5 этажа, при этом груженые самосвалы проваливаются и застревают.

Для того, чтобы исправить ситуацию необходима проливка и проморозка основания, которую в условиях постоянного потока тяжелых машин сделать невозможно.

Принято решение до 26 марта приостановить прием снега на основной полигон по ул. 50 лет СА для самосвалов со снегом, весом более 20 тонн.

Они до воскресенья могут завозить снег на временный полигон складирования снега по Объездному шоссе.

Снег принимается круглосуточно и бесплатно!

Основной полигон по ул. 50 лет СА, работает для остальной техники в прежнем режиме, сообщает тгк @YakutskRF