В Якутии самая низкая преступность на Дальнем Востоке

Сегодня в Министерстве внутренних дел по Республике Саха (Якутия) состоялось расширенное заседание коллегии по итогам первого полугодия 2022 года под председательством министра генерал-майора полиции Владимира Прокопенко.

Заместитель министра внутренних дел по республике полковник внутренней службы Владимир Климов, выступая с основным докладом, отметил, что уровень преступности в республике остается самым низким среди регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступлений.

Благодаря усилиям полиции удалось обеспечить контроль за оперативной обстановкой на территории республики. В регионе продолжает сохраняться положительная тенденция по улучшению большинства показателей, характеризующих криминальную ситуацию. Сократилось количество изнасилований, краж, мошенничеств, разбоев, вымогательств, угонов автомототранспорта.

Снижается количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации, в том числе мошенничеств и дистанционных краж, при этом, данная проблема не теряет своей остроты. В течение первого полугодия якутяне перевели мошенникам более 121 миллиона рублей.

100-процентная раскрываемость зафиксирована по умышленным убийствам с покушениями, изнасилованиям и преступлениям коррупционной направленности.

На 13,5% сократилось число преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. Количество выявленных всеми правоохранительными органами преступлений экономической направленности увеличилось на 2,0%, коррупционной направленности — на 9,4%.

Кроме того, Республика Саха (Якутия) продолжает входить в число десяти регионов с наименьшим удельным весом зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Вместе с тем, Якутия с февраля т.г. вновь входит в число десяти регионов Российской Федерации с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

По итогам заседания коллегии, Владимир Николаевич определил ряд проблемных вопросов, поручив руководящему составу принять по ним конкретные меры. Среди основных задач, поставленных генералом личному составу на второе полугодие, подготовка к обеспечению безопасности в период проведения Единого дня голосования, работа по профилактике и раскрытию дистанционных мошенничеств, контроль за законностью пребывания иностранных граждан и реализация комплекса мер, направленных на оздоровление ситуации на дорогах республики.

В завершающей части коллегии, министр внутренних дел по республике Владимир Прокопенко выразил признательность коллегам из взаимодействующих ведомств за конструктивное сотрудничество и отметил, что успешное решение задач было обеспечено координацией усилий всего правоохранительного блока и, прежде всего, Прокуратуры, Следственного комитета, Федеральной службы безопасности, Национальной гвардии.

Также генерал поблагодарил личный состав за профессионализм и добросовестную службу и вручил государственные и ведомственные награды 10 сотрудникам органов внутренних дел.