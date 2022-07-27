Уровень преступности в Якутии остается самым низким среди регионов ДФО

Сократилось количество изнасилований, краж, мошенничеств, разбоев, вымогательств, угонов.

ровень преступности в Якутии остается самым низким среди регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступлений. Об этом на заседании коллегии по итогам первого полугодия 2022 года сообщил заместитель министра внутренних дел по республике — полковник внутренней службы Владимир Климов, передает пресс-служба ведомства.

В регионе продолжает сохраняться положительная тенденция по улучшению большинства показателей, характеризующих криминальную ситуацию. Сократилось количество изнасилований, краж, мошенничеств, разбоев, вымогательств, угонов автомототранспорта.

Снижается количество дистанционных мошенничеств, при этом данная проблема не теряет своей остроты. В течение первого полугодия якутяне перевели мошенникам более 121 миллиона рублей.

100-процентная раскрываемость зафиксирована по умышленным убийствам с покушениями, изнасилованиям и преступлениям коррупционной направленности.

На 13,5% сократилось число преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. Количество выявленных преступлений экономической направленности увеличилось на 2,0%, коррупционной направленности — на 9,4%.

Якутия продолжает входить в число десяти регионов с наименьшим удельным весом зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Вместе с тем республика вновь входит в число десяти регионов Российской Федерации с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.