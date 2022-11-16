Уровень поддержки мобилизованных и их семей в Якутии оценили эксперты

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый доклад из серии «Регионы в условиях мобилизации». В аналитическом тексте, посвященном Республике Саха (Якутия), представлена экспертная оценка сопровождения частичной мобилизации региональной властью. Авторы доклада также обратили внимание на вовлеченность жителей республики в поддержку военнослужащих и их семей.

Человекоцентричность и нацеленность на регулярную коммуникацию власти с жителями региона, по оценке экспертов, характеризуют работу якутского правительства в условиях мобилизации. Результатом такой работы выступают меры поддержки военнослужащих и их семей, которые соответствуют их запросам и интересам. Высокую степень личной включенности в сопровождение мобилизации демонстрирует глава Якутии Айсен Николаев, который регулярно встречается с мобилизованными и их семьями, держит на личном контроле процедуры по реализации мер поддержки.

Как сообщила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, случай Якутии — пример того, как в новых обстоятельствах раскрываются управленческие качества губернаторов новой волны. «Близость к людям, открытость в коммуникации с ними и стремление оперативно решать возникающие проблемы — неотъемлемые компоненты управленческой стратегии, выстроенной Айсеном Николаевым после объявления в России частичной мобилизации. Такой подход, в центре которого — человек, позволил республиканским властям в мобилизационных условиях выработать набор решений, соответствующих прежде всего запросам людей», — подчеркнула эксперт.

Среди решений, принятых в Якутии в ходе сопровождения мобилизации, — создание Единого координационного центра по оказанию всесторонней помощи военнослужащим и их семьям. Такой Центр — это пока единственная региональная структура, обеспечивающая координацию работы по поддержке военнослужащих и их семей с федеральными органами власти. Помимо этого, республика активно включилась в поддержку мобилизованных жителей, собирает и направляет в их адрес гуманитарные грузы со всем необходимым для службы. Принят пакет мер поддержки военнослужащих и их семей, и адресаты этих мер, помимо мобилизованных граждан, — добровольцы и служащие в зоне СВО по контракту, а также их родные.

Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов выразил убежденность, что работа региональных властей Якутии по сопровождению мобилизации — связная и системная. «Думаю, что она будет расширяться и продолжаться. Вызовы, связанные с ходом СВО, стоят перед всеми регионами без исключения, как бы далеко от линии боевого соприкосновения они ни находились», — заметил эксперт.

Председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев обратил внимание на консолидацию жителей республики вокруг поддержки военнослужащих. «Жители Якутии уже в первые дни после объявления частичной мобилизации стали спрашивать, чем они могут помочь, что можно сделать для якутских мобилизованных и их семей. Люди шьют вещи для военнослужащих, готовят аптечки, и каждый пытается чем-то помочь ребятам, обеспечить их комфорт», — поделился он.

Авторы доклада заключили, что работу регионального правительства Якутии в условиях мобилизации можно оценить как последовательную, комплексную и ориентированную на заботу о жителях региона.