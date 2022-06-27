Уровень медицинской помощи в Якутии оценили высоко

Исполнительный директор Российской Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки», член общественного совета министерства здравоохранения РФ Татьяна Шестакова во время встречи с вице-премьером правительства Якутии Ольги Балабкиной высоко оценила ход реализации программ по укреплению здоровья жителей населённых пунктов Якутии.

«2021 год главой Якутии Айсеном Николаевым был объявлен Годом здоровья. И уже тогда глава поставил задачу создания единого пространства здоровьесбережения и переформатирования системы здравоохранения на человекоориентированность. Были определены четыре блока для работы: «Здоровый якутянин – здоровая Якутия», «Качество среды проживания», «Проактивное общество», «Медицина и генетика». В марте 2021 года Айсен Николаев подписал указ о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения и объявил 2021-2030 годы Десятилетием здоровья. Для координации действий, направленных на сбережение здоровья, повышение качества жизни жителей республики, создан Совет по благополучию и устойчивому развитию при Главе Якутии, работают проектный офис республики по укреплению общественного здоровья и развития системы здравоохранения и Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Усилена и переформатирована межведомственная региональная программа «Укрепление общественного здоровья», – сообщила Ольга Балабкина. При этом заместитель председателя правительства отметила, что работа выстроена с учётом специфики населённых пунктов.

Татьяна Шестакова высоко оценила опыт Якутии и столицы республики в деле популяризации здорового образа жизни. «Самое главное – есть поддержка руководства республики, главой республики принят стратегический указ. Вижу, что в Якутии работают на опережение, совсем на другом уровне по здоровьесбережению населения», – отметила она. В республике работа ведётся не только для лечения болезней, а для обеспечения физического, психологического, социального и духовного благополучия человека.

«Наша задача в том, чтобы система укрепления общественного здоровья работала на муниципальном уровне», – подчеркнула Татьяна Шестакова. Отмечено, что основная часть работы с людьми ведётся именно на муниципальном уровне. Поэтому так важно, чтобы в работу по укреплению здоровья должны быть вовлечены не только медицинские учреждения, но и предприятия, школы, детские сады. Большое влияние на работу муниципалитетов имеет деятельность Центров общественного здоровья.

Якутск стал членом Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки», когда глава Якутии Айсен Николаев работал мэром столицы. «Самое главное – есть преемственность. В Якутске принята, финансируется и успешно реализуется программа «Здоровый город» по укреплению здоровья в рамках национального проекта «Демография», – отметила исполнительный директор Ассоциации. В этом году членами Ассоциации стали Мегино-Кангаласский улус и Ленский район.

Сегодня в Ассоциацию «Здоровые города, районы и посёлки» входят 130 муниципальных образований, разных по географии и численности – от городов федерального уровня до малых городов России, которые представляют 29 субъектов Российской Федерации из семи федеральных округов с численностью населения более 19 млн человек. К приоритетным направлениям деятельности членов Ассоциации относятся здоровое планирование городских и сельских территорий, создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранение и укрепление здоровья на рабочем месте, укрепление здоровья детей и молодежи, активное долголетие, обеспечение экологического благополучия, здоровое питание.