Уроки первого президента пройдут по всей республике

13 ноября 2022 года исполняется 85 лет Михаилу Ефимовичу НИКОЛАЕВУ — Первому Президенту Республики Саха (Якутия), Государственному советнику главы Республики Саха (Якутия).

В честь этого важного события в республике во всех образовательных организациях пройдут «Уроки Первого Президента». Лауреаты именной стипендии «Знанием Победишь!-Scientia Vinces!» Первого Президента Республики Саха (Якутия) уже проводят цикл уроков в своих образовательных организациях, приуроченные к этой знаменательной дате.

Библиотека-архив Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева — Николаев-Центр и Медиацентр Национальной библиотеки Якутии подготовили традиционный единый медиаурок этого года «Знанием Победишь!», рассказывающий о созидательных идеях Первого Президента, для развития будущего республики и страны, прежде всего детей и молодежи.

Тема урока 2022 года — «Пять китов образования». В ней речь идет о 5 важных направлениях в развитии ребенка, которые определил Михаил Ефимович – это музыка, рисование, спорт, языки и шахматы.

Ссылка для скачивания урока: https://cloud.mail.ru/public/Spxc/4MxEy8w5y

Призываем всех педагогов Республики Саха (Якутия) принять активное участие в проведении значимого мероприятия — «Уроки Первого Президента» в каждой школе, в каждом классе!